Una nuova massiccia campagna di phishing individuata nelle scorse ore ha fatto scattare l'allarme da parte del Cert-Agid, il "Computer Emergency Response Team dell'Agenzia per l'Italia Digitale" che si occupa della sicurezza informatica del nostro Paese: per far cadere nella trappola i destinatari del messaggio fraudolento e impossessarsi dei loro dati bancari, in questo caso, i truffatori hanno sfruttato il nome e le insegne del Governo Italiano e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Come spesso accade in questi casi, il mezzo di trasmissione della truffa è un messaggio di posta elettronica, avente come oggetto "Verifica dei Dati Bancari – Governo Italiano": viene quindi annunciata alle vittime una presunta "operazione puramente amministrativa" nella quale verrà richiesto semplicemente di aggiornare i loro dati tramite una pagina web raggiungibile cliccando su un link inserito in calce alla mail. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Truffa mascherata da “governo Italiano”: così rubano i dati bancari. Come difendersi