Truffa ai danni di una 90enne | blitz congiunto di Carabinieri e Polizia

Tempo di lettura: 2 minuti Contrasto alle truffe: un’altra operazione è stata condotta ieri nell’ambito di un’azione coordinata tra i reparti del Comando Provinciale dei Carabinieri e la Questura di Avellino, finalizzata a prevenire e reprimere l’odioso crimine ai danni di anziani. È il primo pomeriggio, quando a Pietradefusi due individui a bordo di una utilitaria consumano la truffa ai danni una ultranovantenne del posto. Attraverso la nota tecnica del “finto direttore di Posta” convincono l’ignara vittima che il nipote (con il quale crede anche di conversare) si trova in serie difficoltà economiche e giudiziarie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Truffa ai danni di una 90enne: blitz congiunto di Carabinieri e Polizia

Altre letture consigliate

I due sono stati interessati, negli anni, da diversi procedimenti penali per truffa, falso, abusivismo edilizio, corruzione e bancarotta. La truffa ai danni della provincia è caduta in prescrizione - facebook.com Vai su Facebook

Menaggio, finto carabiniere truffa 90enne e si fa consegnare denaro e gioielli: bottino da 60mila euro - Menaggio (Como), 17 luglio 2025 – Con il berrettino calato sul viso e gli occhiali scuri, si stava avviando verso il battello, con addosso la refurtiva della truffa appena commessa. Secondo ilgiorno.it

Finto nipote tenta truffa a 90enne, sventata dalla polizia - La Squadra Mobile di Ascoli Piceno ha arrestato in flagranza due uomini residenti a Napoli, entrambi con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, colti subito dopo aver truffato una 90enne ... Lo riporta ansa.it

Blitz della Polizia, smantellata banda delle truffe agli anziani: in manette 11 campani - Polizia di Padova smantella gang delle truffe agli anziani: 11 misure cautelari e refurtiva recuperata per oltre 400mila euro. Si legge su nordest24.it

Truffe agli anziani in tutta Italia: smantellata associazione con base in Campania - A capo dell'organizzazione un 32enne pluripregiudicato, appartenente a un noto clan camorristico operante nel “Rione Forcella”. Come scrive msn.com

Truffatore inganna un 90enne ma rimane senza benzina. Arrestato, merce restituita - Un 90enne, che era stato truffato da un malvivente, si è visto riconsegnare dai Carabinieri i preziosi e i soldi che gli erano stati sottratti con l'inganno. Come scrive rainews.it

La truffa è servita. Ragazza di Marina raggirata su Internet. Due denunciati - Dall’altro capo c’è ‘l’avvocato Molinari’, che le dice: "Signora, sua figlia Martina (nome di fantasia) ha investito un ragazzo ... Come scrive ilrestodelcarlino.it