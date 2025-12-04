Trovato il marito della donna picchiata a morte in casa | è ferito grave Dov’era finito e i sospetti sull’arma del delitto
È stato trovato riverso al suolo, ma ancora vivo nonostante le gravi ferite, Nazif Muslija, il 50enne accusato di aver picchiato a morte la moglie Sadjide Muslija nella loro casa di Pianello Vallesina di Monte Roberto, nell’Anconetano. L’uomo, che si era reso irreperibile fin dai minuti successivi al femminicidio e a carico del quale era stato emesso un mandato di cattura internazionale, è stato rinvenuto in una zona impervia vicina a Macerata. La Smart bianca e il ritrovamento. Sono stati alcuni militari dell’Arma dei carabinieri a trovare l’uomo nell’area intorno a Materica, in provincia di Macerata. 🔗 Leggi su Open.online
