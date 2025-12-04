Trovato il corpo di Tatiana Tramacere la 27enne scomparsa da Nardò L’amico Dragos in caserma | i Ris nella sua casa
Sarebbe stato trovato il cadavere di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa da Nardò il 24 novembre. Il corpo, secondo quanto riportano alcuni media locali, sarebbe stato trovato in Contrada Fumo Nero in agro di Galatone. Al momento non ci sono però conferme ufficiali. Intanto i Ris dei Carabinieri sono a casa del 30enne Dragos-Ioan Gheormescu per svolgere un’approfondita perquisizione. Dragos è formalmente indagato per istigazione al suicidio. Il 30enne sta raggiungendo il comando provinciale dei carabinieri di Lecce per essere interrogato. È lui l’ultima persona che avrebbe visto Tatiana Tramacere il giorno della sua scomparsa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
