Trovato il corpo di Tatiana Tramacere la 27enne scomparsa da Nardò I Ris a casa dell’amico Dragos
Sarebbe stato trovato il cadavere di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa da Nardò il 24 novembre. Il corpo, secondo quanto riportano alcuni media locali, sarebbe stato trovato in Contrada Fumo Nero in agro di Galatone. Al momento non ci sono però conferme ufficiali. Intanto i Ris dei Carabinieri sono a casa del 30enne Dragos-Ioan Gheormescu per svolgere un’approfondita perquisizione. Dragos è formalmente indagato per istigazione al suicidio. Il 30enne sta raggiungendo il comando provinciale dei carabinieri di Lecce per essere interrogato. È lui l’ultima persona che avrebbe visto Tatiana Tramacere il giorno della sua scomparsa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
Hichem Billal era un migrante algerino trentaduenne. Il suo corpo è stato trovato senza vita in un magazzino abbandonato del Porto Vecchio del capoluogo giuliano. Si tratta della quarta persona che muore in condizioni simili in Friuli Venezia Giulia nelle ultim - facebook.com Vai su Facebook
#Maltempo, trovato il corpo senza vita del 32enne tedesco disperso a Cormons #17novembre Tutti gli aggiornamenti sull’emergenza maltempo in Italia rainews.it/maratona/2025/… Vai su X
Tatiana Tramacere morta, trovato il corpo. Carabinieri a casa di Dragos, l'ultimo a vederla - Sarebbe stato ritrovato in questi minuti in Contrada Fumo Nero a Galatone il corpo di Tatiana Tramacere, la 27enne ... Scrive msn.com
«Tatiana Tramacere è morta»: i sospetti sono tutti sull'amico Dragos, l'ultimo ad averla vista - Tragico epilogo per la scomparsa di Tatiana Tramacere, 27enne di Nardò: il corpo della giovane sarebbe stato ritrovato pochi minuti fa in Contrada Fumo Nero, in agro di Galatone. Come scrive leggo.it
Tatiana trovata morta, in caserma Dragos. La diretta - Sarebbe stato ritrovato in questi minuti in Contrada Fumo Nero a in agro di Galatone il corpo di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa ... Segnala msn.com
Tatiana Tramacere trovata morta: i carabinieri a casa di Dragos Gheormescu - Il corpo di Tatiana Tramacere, 27enne di Nardò scomparsa lo scorso lunedì 24 novembre, è stato ritrovato in Contrada Fumo Nero a in agro di Galatone. Come scrive ilgiornale.it
Nardò, scomparsa di Tatiana Tramacere. Si indaga per istigazione al suicidio - Alcune risposte sul caso potrebbero arrivare dalle analisi dei tabulati telefonici, delle chat e delle telecamere di videosorveglianza. Si legge su tg24.sky.it
Ragazza scomparsa, i carabinieri a casa del 30enne che ha visto per ultimo Tatiana Tramacere - Il reparto investigativo speciale dei carabinieri Ris sta per entrare, per un'approfondita perquisizione, a casa del 30enne Dragos- Scrive ansa.it