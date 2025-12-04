Trovati 456 sacchi di resti umani vicino a uno stadio che ospiterà i Mondiali | sono persone scomparse

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando mancano meno di 200 giorni all'inizio dei Mondiali di calcio, c'è preoccupazione per le condizioni di sicurezza in cui si giocherà in Messico, in un contesto di criminalità organizzata terrificante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Resti di cinghiale macellato trovati sotto il ponte a Urbania. La scoperta raccapricciante: «Due sacchi neri pieni di viscere». I lupi attirati dall'odore - Un paio di sacchi con i resti di un cinghiale sotto il ponte di San Paterniano detto anche ponte di Visani, nel Comune di ... Secondo corriereadriatico.it

Trovati resti sepolti al cimitero: "Escluso si tratti di feti umani" - L’allarme al cimitero, al campo terzo di inumazione, è scattato lunedì, quando si era ipotizzato potesse trattarsi di feti umani, ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Trovati 456 Sacchi Resti