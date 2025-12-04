Trovati 456 sacchi di resti umani vicino a uno stadio che ospiterà i Mondiali | sono persone scomparse
Quando mancano meno di 200 giorni all'inizio dei Mondiali di calcio, c'è preoccupazione per le condizioni di sicurezza in cui si giocherà in Messico, in un contesto di criminalità organizzata terrificante. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
SIMM- Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. Morunas · Autumn Days. …..I cadaveri di due uomini, cittadini pakistani di 35 e 38 anni, sono stati trovati ieri in un casolare abbandonato alla periferia di Udine. Vicino ai corpi, i sacchi a pelo in cui dormivan - facebook.com Vai su Facebook
Resti di cinghiale macellato trovati sotto il ponte a Urbania. La scoperta raccapricciante: «Due sacchi neri pieni di viscere». I lupi attirati dall'odore - Un paio di sacchi con i resti di un cinghiale sotto il ponte di San Paterniano detto anche ponte di Visani, nel Comune di ... Secondo corriereadriatico.it
Trovati resti sepolti al cimitero: "Escluso si tratti di feti umani" - L’allarme al cimitero, al campo terzo di inumazione, è scattato lunedì, quando si era ipotizzato potesse trattarsi di feti umani, ... Come scrive ilrestodelcarlino.it