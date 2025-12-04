Trovata viva 27enne scomparsa da Nardò

21.34 E' stata ritrovata viva dai Carabinieri Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò della quale non si avevano notizie dal 24 novembre. La ragazza sta bene. E' stata trovata in uno stanzino attiguo alla mansarda del suo amico Dragos Gheromescu a Nardò. Il 30enne, l'ultimo ad averla vista prima della scomparsa, è stato portato in caserma a Lecce, dove viene interrogato. Non sarebbe in stato di fermo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it