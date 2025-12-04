Tris in arrivo? Le staffette infiammano Lublino – Speciale Swim Zone
L’Italia delle staffette continua a brillare agli Europei in vasca corta di Lublino, chiudendo la seconda giornata in testa al medagliere grazie all’oro della 4×50 mista mista. Un quartetto spettacolare – Lazzari, Cerasuolo, Di Pietro e Curtis – ha firmato una vittoria che ha illuminato una serata complicata per la squadra azzurra, riportando entusiasmo e confermando la profondità del movimento. Molto più positiva la mattinata del giorno successivo, e ora l’attenzione si sposta sulla sessione serale della terza giornata, dove la 4×50 stile libero mista inseguirà un clamoroso tris d’oro. In acqua anche tanti azzurri nelle prove individuali: Cocconcelli, Gastaldi, Busa e Stefanì nelle semifinali dei 100 farfalla, Martinenghi e Mancini nei 200 rana, oltre a Ceccon e Mora nei 100 dorso, in uno dei momenti tecnici più attesi della rassegna. 🔗 Leggi su Oasport.it
