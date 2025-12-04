Tricologia oncologica quando la cura passa peri capelli | convegno scientifico ad Angri

Tricologia oncologica, progetto nato dal lavoro congiunto delle dottoresse Rosa Giannatiempo e Fiorella Bini, annuncia il suo prossimo appuntamento nazionale il 13 dicembre ad Angri. L’iniziativa è frutto della collaborazione con il Distretto di prevenzione dell’ Asl Salerno, diretto da Michele Cantelmi, con il supporto di Gerarda Montella, che ne coordinerà la parte gestionale, e grazie al contributo dell’ associazione Anardi e dell’ associazione Moscati. Obiettivi e storia del progetto. Tricologia oncologica nasce con l’obiettivo di portare attenzione, informazione e supporto a chi affronta un percorso oncologico, a partire da uno degli aspetti più dolorosi e spesso sottovalutati: la perdita dei capelli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it