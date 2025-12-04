Tribunale sconfessa la giunta Spagnuolo | la gestione ad Atripalda resta nel mirino

Avellinotoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La giunta comunale di Atripalda, guidata dal sindaco Paolo Spagnuolo, si è caratterizzata dal suo insediamento sino ad oggi per essere un’amministrazione inadeguata e inefficiente, poco trasparente nella gestione e per nulla attenta ai bisogni dei cittadini, soprattutto delle fasce socialmente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

tribunale sconfessa la giunta spagnuolo la gestione ad atripalda resta nel mirino

© Avellinotoday.it - Tribunale sconfessa la giunta Spagnuolo: la gestione ad Atripalda resta nel mirino

Altre letture consigliate

Presidenza Coeso, la Giunta ordina: "In tribunale" - Come infatti era prevedibile, la Giunta comunale di Grosseto ha approvato una delibera con la quale ... Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Tribunale Sconfessa Giunta Spagnuolo