Tribunale sconfessa la giunta Spagnuolo | la gestione ad Atripalda resta nel mirino
“La giunta comunale di Atripalda, guidata dal sindaco Paolo Spagnuolo, si è caratterizzata dal suo insediamento sino ad oggi per essere un’amministrazione inadeguata e inefficiente, poco trasparente nella gestione e per nulla attenta ai bisogni dei cittadini, soprattutto delle fasce socialmente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Altre letture consigliate
? Un’addetta alle pulizie del prestigioso club capitolino si è rivolta al tribunale contro il licenziamento “illegittimo". Ecco cosa è accaduto. La denuncia di Bonelli dopo il ‘test del carrello’ alla Pam Leggi l'articolo #Lavoro - facebook.com Vai su Facebook
Presidenza Coeso, la Giunta ordina: "In tribunale" - Come infatti era prevedibile, la Giunta comunale di Grosseto ha approvato una delibera con la quale ... Riporta lanazione.it