Trento è ancora lontana per la Valsa I troppi errori condannano i gialloblù
ITAS TRENTO 3 VALSA GROUP MODENA 0 (25-21 25-20 25-21) Trento: Faure 14, Sbertoli, Michieletto 16, Ramon 6, Bartha 7, Flavio 4, Laurenzano (L), Bristot ne, Pesaresi ne, Garcia ne, Giani ne, Acquarone ne, Torwie ne, Sandu (L2) ne. All. Mendez. Modena: Buchegger 10, Tizi-Oualou 2, Davyskiba 15, Porro 3, Sanguinetti 6, Anzani, Perry (L), Mati 3, Giraudo, Ikhbayri 2, Bento 3, Federici (L2), Tauletta ne, Massari ne. All. Giuliani. Arbitri: Zavater e Canessa. Note: spettatori 3304. Durata set: 25’, 26’, 25’. Tot: 1h16. Trento: ace 6, bs 13, muri 7, errori totali 18. Modena: ace 5, bs 19, muri 3, errori totali 28. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
