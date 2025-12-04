Trenta aziende reggine e la Metrocity pronte a sbarcare ad Artigiano in fiera

Reggiotoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Città metropolitana di Reggio Calabria è pronta a ritagliarsi un ruolo da protagonista ad Artigiano in fiera. Saranno 30 le aziende reggine che, dal 6 al 14 dicembre, accompagneranno l’Ente a Fiera Milano nel più grande evento mondiale dedicato all’artigianato. I partner, selezionati da. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

