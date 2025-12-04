Treno travolge un camion abbandonato sui binari | il veicolo usato per sfondare la vetrina dell' Aliper
PAESE - Treno passeggeri investe un furgoncino abbandonato sui binari a 120 all'ora. È successo questa mattina verso le 5.30, orario in cui parte il primo treno della giornata, il. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Treno travolge un camion fermo sui binari: il veicolo abbandonato era stato rubato - facebook.com Vai su Facebook
ULTIM’ORA Cina, treno travolge operai sui binari a Kunming: 11 morti Nella mattinata di oggi, un treno adibito ai test di apparecchiature sismiche ha investito un gruppo di operai nella stazione di Luoyang, a Kunming, nella provincia cinese dello Yunnan, ca Vai su X
Treno travolge un camion abbandonato sui binari: il veicolo usato per sfondare la vetrina dell'Aliper - Treno passeggeri investe un furgoncino abbandonato sui binari a 120 all'ora. Lo riporta ilgazzettino.it
Treno passeggeri travolge un camion fermo sui binari. Il veicolo abbandonato era stato rubato - Treno passeggeri investe un furgoncino abbandonato sui binari. Riporta msn.com
Treno travolge un furgone lasciato sulle rotaie: il veicolo era stato rubato da una ditta - Paese, treno regionale travolge un furgone rubato lasciato sui binari: nessun ferito, indagini in corso. Lo riporta nordest24.it
Treno passeggeri travolge un furgone abbandonato sui binari: la tragedia sfiorata e l'ipotesi del furto - Tragedia sfiorata a Postioma di Paese (Treviso), dove un treno passeggeri ha travolto un furgone abbandonato sui binari alla velocità di 120 km/h. Secondo msn.com
Camion si blocca nel traffico, treno lo travolge e lo trascina via: il video dello schianto in Indonesia - Poi l'arrivo improvviso del treno che lo trascina via facendolo girare su se stesso e trascinandolo letteralmente per centinaia di metri lungo la linea ... Come scrive fanpage.it
Treno travolge un camion bloccato al passaggio a livello: il video dello schianto - A Meteren, in Olanda, un treno passeggeri ha travolto un camion rimasto bloccato sui binari a un passaggio a livello. Lo riporta blitzquotidiano.it