Treno bloccato per 7 ore in galleria il racconto da incubo | Noi passeggeri senza luce acqua e servizi igienici costretti a fare i bisogni lungo i binari

?CONEGLIANO (TREVISO) - È stato un incubo della peggior specie: 460 passeggeri di un treno guasto, bloccato in galleria, senza luce, acqua, senza la possibilità di usare i. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Treno bloccato per 7 ore in galleria, il racconto da incubo: «Noi passeggeri senza luce, acqua e servizi igienici costretti a fare i bisogni lungo i binari»

Argomenti simili trattati di recente

Treno bloccato per 7 ore in galleria, il racconto da incubo: «Noi passeggeri senza luce, acqua e servizi igienici costretti a fare i bisogni lungo i binari» - facebook.com Vai su Facebook

Quanto accaduto ieri sulla tratta Gallese–Orte è inaccettabile: un treno con 460 persone è rimasto bloccato per quasi nove ore in galleria, al buio, senza aria, senza corrente, con i bagni inutilizzabili e senza informazioni. A bordo c’erano neonati, una donna in Vai su X

Treno bloccato per 7 ore in galleria: «Senza luce, acqua e servizi igienici costretti a fare i bisogni lungo i binari» - È stato un incubo della peggior specie: 460 passeggeri di un treno guasto, bloccato in galleria, senza luce, acqua, senza la possibilità di usare ... Come scrive ilmattino.it

Treno bloccato per 7 ore in galleria, il racconto da incubo: «Noi passeggeri senza luce, acqua e servizi igienici costretti a fare i bisogni lungo i binari» - È stato un incubo della peggior specie: 460 passeggeri di un treno guasto, bloccato in galleria, senza luce, acqua, senza la possibilità di usare i ... Da ilgazzettino.it

Treno verso Udine bloccato in galleria, l'odissea dei passeggeri: "Prigionieri di un mostro di acciaio morto" - La testimonianza di alcuni dei 460 viaggiatori dell'Italo che si è fermato stamattina dopo un tonfo improvviso: "Il cavo ha danneggiato un vetro. Scrive udinetoday.it

Bloccati per 7 ore sul treno dopo un boato: “Senza bagni né corrente, è stato un sequestro di persona” - it di Anna, una passeggera del treno Italo Alta Velocità 8920: il convoglio ieri, 1 dicembre, è rimasto fermo 7 ore in galleria ... Scrive fanpage.it

Il treno con 460 passeggeri rimasto bloccato per ore in galleria - Un guasto alla linea elettrica tra Gallese e Orte ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria, con cancellazioni e ritardi di 150 minuti. Segnala today.it

«Italo bloccato in galleria, colpa di un guasto alla linea elettrica» - La società: «Il personale ha supportato i viaggiatori a bordo», i passeggeri: «Lasciati in balìa di noi stessi» ... civonline.it scrive