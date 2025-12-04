Treni Bergamo Cenerentola lombarda | Solo 55 corse al giorno con Milano

TRASPORTI. I dati di Trenord in un incontro con Anci. Ultimi anche come gradimento del servizio. Carnevali: «Il nostro territorio non può essere così carente, nuovi collegamenti inderogabili». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Treni, Bergamo Cenerentola lombarda: «Solo 55 corse al giorno con Milano»

