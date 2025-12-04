Tredicesima statali dicembre 2025 | le date ufficiali di pagamento su NoiPA Il cedolino

Nel corso del 2025, tutti i dipendenti statali che hanno maturato almeno un mese di retribuzione riceveranno la tradizionale mensilità aggiuntiva rispetto alle dodici ordinarie: la tredicesima. Si tratta di un appuntamento molto atteso, che rappresenta un supporto economico importante in vista delle spese di fine anno. L’importo spettante verrà indicato all’interno del cedolino stipendiale elaborato da NoiPA, la piattaforma digitale del Ministero dell’Economia e delle Finanze gestita dal Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi (DAG). Attraverso questo sistema, la Pubblica Amministrazione provvede in modo centralizzato alla gestione delle retribuzioni dei propri dipendenti. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

