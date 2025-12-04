Tredicesima statali dicembre 2025 | le date ufficiali di pagamento su NoiPA Il cedolino
Nel corso del 2025, tutti i dipendenti statali che hanno maturato almeno un mese di retribuzione riceveranno la tradizionale mensilità aggiuntiva rispetto alle dodici ordinarie: la tredicesima. Si tratta di un appuntamento molto atteso, che rappresenta un supporto economico importante in vista delle spese di fine anno. L’importo spettante verrà indicato all’interno del cedolino stipendiale elaborato da NoiPA, la piattaforma digitale del Ministero dell’Economia e delle Finanze gestita dal Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi (DAG). Attraverso questo sistema, la Pubblica Amministrazione provvede in modo centralizzato alla gestione delle retribuzioni dei propri dipendenti. 🔗 Leggi su Leggioggi.it
Argomenti simili trattati di recente
? Si avvicina l’accredito della tredicesima mensilità per i dipendenti pubblici che dopo i pensionati saranno i prossimi a ricevere la cosiddetta gratifica natalizia. Quali voci entrano nel calcolo della tredicesima per gli statali e quali invece restano fuori? La gui Vai su Facebook
Tredicesima statali dicembre 2025: le date ufficiali di pagamento su NoiPA. Il cedolino - Nel corso del 2025, tutti i dipendenti statali che hanno maturato almeno un mese di retribuzione riceveranno la tradizionale mensilità aggiuntiva rispetto ... Come scrive leggioggi.it
Dicembre è il mese della tredicesima: a chi arriva, come si calcola e le date di pagamento - Circa una mensilità aggiuntiva che, nel 2025, finirà nelle tasche di 36 milioni di persone, diventando una boccata d’ossigeno per i bilanci familiari ... Scrive italiaoggi.it
NoiPa, ecco quando arriva la tredicesima dei dipendenti pubblici - Tredicesima dipendenti pubblici, su NoiPa è disponibile l'importo in anteprima. Scrive money.it
Pensioni dicembre 2025 più ricche: arrivano tredicesima, quattordicesima e bonus da 155 euro - Sono già fissate anche le date di gennaio 2026: il pagamento scatterà il 3 gennaio per chi ritira agli sportelli di Poste ... Da lanazione.it
Tredicesima NoiPA 2025: arriva l’ufficialità sul pagamento. Ecco cosa sapere sul cedolino del 15 dicembre - La domanda che circola da settimane è sempre la stessa: “Quando arriva la tredicesima? Scrive termometropolitico.it