Tredicesima 2025 in Toscana quasi 1,3 milioni di lavoratori attendono la gratifica natalizia

Firenze, 4 dicembre 2025 – La tredicesima è già finita sui conti correnti dei pensionati toscani. L’assegno aggiuntivo, accreditato insieme alla pensione lo scorso 1 dicembre, ha raggiunto circa un milione di pensionati in Toscana. Ora l’attesa è tutta per i lavoratori: nei prossimi giorni, e comunque entro Natale, la gratifica natalizia arriverà anche ai dipendenti pubblici e privati, completando uno dei principali flussi di denaro dell’anno. Secondo la stima della Cgia di Mestre, nella regione la devono ricevere circa 1,3 milioni di lavoratori. A chi spetta e chi resta escluso. La tredicesima è riconosciuta per legge a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, inclusi apprendisti e part-time, oltre che ai lavoratori domestici (colf, badanti, baby-sitter) e ai pensionati, comprese le pensioni di reversibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tredicesima 2025 in Toscana, quasi 1,3 milioni di lavoratori attendono la gratifica natalizia

