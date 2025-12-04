Tre arresti per spaccio nei parchi di Bologna | fermati 2 marocchini e un nigeriano

Bologna, 4 novembre 2025 — Tre arresti in una sola settimana, tutti legati allo spaccio di droga nei pressi di parchi e aree frequentate da famiglie. È il bilancio dell’ultima serie di controlli della Squadra Mobile di Bologna, impegnata in un’azione costante per contrastare lo smercio di stupefacenti in città. Le operazioni, svolte tra il 2 novembre e i giorni immediatamente precedenti, hanno portato all’arresto di due cittadini marocchini e di un cittadino nigeriano, tutti già noti alle forze dell’ordine. Il primo arresto alle Caserme Rosse vicino a una scuola dell’infanzia. Il primo arresto è avvenuto nel pomeriggio del 2 novembre, d urante un servizio mirato nella zona del parco delle Caserme Rosse, accanto a una scuola dell’infanzia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tre arresti per spaccio nei parchi di Bologna: fermati 2 marocchini e un nigeriano

Altri contenuti sullo stesso argomento

Due arresti tra Viggiano e Potenza per spaccio di cocaina e MDMA. I Carabinieri hanno sequestrato droga e contanti, confermando l’efficacia dei controlli sul territorio. #Carabinieri #Potenza #Viggiano #Spaccio #Sicurezza #OrdinePubblico #Droga #Contro - facebook.com Vai su Facebook

1.383 persone identificate e 68 veicoli controllati, 2 arresti per furto e 19 cittadini stranieri denunciati per spaccio e possesso di armi da taglio: questi sono gli esiti principali dell’ultima operazione interforze a Milano. Le attività, che hanno interessato i principali Vai su X

Blitz antidroga nel Golfo. Dieci indagati e tre arresti. Oltre 400 i casi di spaccio - I carabinieri hanno ricostruito tutte le cessioni grazie a pedinamenti e controlli. Lo riporta msn.com

Vasta operazione contro lo spaccio a Follonica: tre arresti, 7 divieti di dimora - Dalle prime ore di stamattina (3 dicembre) si è svolta una operazione dei carabinieri della compagnia locale, impegnati nella esecuzione di ... Scrive msn.com

Altri arresti per spaccio dei carabinieri: presi tre pusher - Negli ultimi tempi sono stati numerosi gli arresti di pusher e ingente il sequestro di sostane stupefacenti, in particolare ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Colpo allo spaccio: tre arresti. Ketamina, eroina e crack. Dosi pronte per il mercato - Arrestati tre spacciatori in dieci giorni: si tratta di due marocchini e di un gambiano. Secondo lanazione.it

Spaccio nei boschi, tre arresti. Pusher armati con una 357 magnum - Blitz della Polizia nei boschi dello spaccio tra il Basso Varesotto e l’Alto Milanese. Scrive ilgiorno.it

Doppia operazione della Polizia a Gallipoli: spaccio di droga e stalking, tre arresti - Doppia operazione della Polizia di Stato a Gallipoli (Lecce) nella giornata di ieri: arrestati due uomini per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti in un blitz antidroga (avevano 53 dosi di ... Segnala quotidianodipuglia.it