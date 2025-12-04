Trasporto eccezionale sulla A26 | autostrada chiusa per una notte

Chiuso per una notte un tratto della A26 per consentire il transito di trasporti eccezionaliDalle 22 di domenica 7 alle 4 di lunedì 8 dicembre sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Gravellona, verso Gravellona. In alternativa si consiglia, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Arona. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Trasporto eccezionale sulla A26: autostrada chiusa per una notte

