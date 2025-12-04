Trasporti pubblici per l' Immacolata | cosa accadrà per metro funicolari linee di superficie e parcheggi
Anm rafforza i servizi di metro linea 1 e 6, funicolari, linee di superficie e parcheggi che prolungano il servizio da giovedì 4 a lunedì 8 dicembre. In vista dell’elevato afflusso di turisti e cittadini previsto in occasione del ponte dell’Immacolata, l’azienda potenzia il servizio di trasporto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
TRASPORTI PUBBLICI: ECCO UNIBUS, SERVIZIO DEDICATO AGLI STUDENTI UNIVERSITARI ? Presentato all’università di Basilicata il nuovo bando per gli abbonamenti agevolati per il trasporto pubblico rivolti agli studenti universitari. L’assessore regiona - facebook.com Vai su Facebook
Natale a Roma, le novità del piano trasporti: mezzi pubblici gratis, metro potenziata e Ztl allungata ift.tt/3CmQfrk Vai su X
Ponte dell'Immacolata, potenziati i trasporti: cosa cambia per bus, metro e tram - “Il Ponte dell’Immacolata, classico snodo di arrivi, comincia già giovedì 4 dicembre con la finale di X Factor a Napoli; ed è infatti dal 4 ... Lo riporta napolitoday.it
Trasporti prolungati nel weekend dell’Immacolata, Manfredi esulta: ma i mezzi sono carri bestiame - Il Comune di Napoli annuncia, in pompa magna, il potenziamento del trasporto pubblico dal 4 all’8 dicembre, ma in realtà è ben poca cosa rispetto alla normalità. Secondo msn.com
Napoli, potenziati i trasporti per il ponte Immacolata - In conseguenza dei massicci flussi turistici registrati in questi giorni a Napoli, il sistema di trasporti pubblici ha potenziato tutti i suoi ... Segnala msn.com
Immacolata a Napoli, 350 mila turisti in arrivo. Tra bagni pubblici e trasporti di notte: il piano - In vista del lungo weekend dell’Immacolata, che vedrà l’arrivo di numerosi visitatori in città, il Comune di Napoli ha predisposto un piano straordinario di interventi per garantire accoglienza, sicur ... Si legge su msn.com
Napoli, stimati 350.000 turisti per l'Immacolata: previsto piano straordinario di sicurezza e igiene - Secondo le stime dell’Osservatorio Urbano del Turismo, in occasione del lungo weekend dell’Immacolata, tra il 6 dicembre e ... Da msn.com