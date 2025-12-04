Trasporti pubblici per l' Immacolata | cosa accadrà per metro funicolari linee di superficie e parcheggi

Napolitoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anm rafforza i servizi di metro linea 1 e 6, funicolari, linee di superficie e parcheggi che prolungano il servizio da giovedì 4 a lunedì 8 dicembre. In vista dell’elevato afflusso di turisti e cittadini previsto in occasione del ponte dell’Immacolata, l’azienda potenzia il servizio di trasporto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

trasporti pubblici immacolata cosaPonte dell'Immacolata, potenziati i trasporti: cosa cambia per bus, metro e tram - “Il Ponte dell’Immacolata, classico snodo di arrivi, comincia già giovedì 4 dicembre con la finale di X Factor a Napoli; ed è infatti dal 4 ... Lo riporta napolitoday.it

trasporti pubblici immacolata cosaTrasporti prolungati nel weekend dell’Immacolata, Manfredi esulta: ma i mezzi sono carri bestiame - Il Comune di Napoli annuncia, in pompa magna, il potenziamento del trasporto pubblico dal 4 all’8 dicembre, ma in realtà è ben poca cosa rispetto alla normalità. Secondo msn.com

trasporti pubblici immacolata cosaNapoli, potenziati i trasporti per il ponte Immacolata - In conseguenza dei massicci flussi turistici registrati in questi giorni a Napoli, il sistema di trasporti pubblici ha potenziato tutti i suoi ... Segnala msn.com

trasporti pubblici immacolata cosaImmacolata a Napoli, 350 mila turisti in arrivo. Tra bagni pubblici e trasporti di notte: il piano - In vista del lungo weekend dell’Immacolata, che vedrà l’arrivo di numerosi visitatori in città, il Comune di Napoli ha predisposto un piano straordinario di interventi per garantire accoglienza, sicur ... Si legge su msn.com

Napoli, stimati 350.000 turisti per l'Immacolata: previsto piano straordinario di sicurezza e igiene - Secondo le stime dell’Osservatorio Urbano del Turismo, in occasione del lungo weekend dell’Immacolata, tra il 6 dicembre e ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Trasporti Pubblici Immacolata Cosa