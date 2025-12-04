Trasformare le crisi in opportunità è darwinismo | Conte ha affrontato l’emergenza creando un nuovo Napoli che funziona
Napoli-Cagliari. Il Napoli ha vinto il suo primo ottavo di finale di Coppa Italia dai tempi preistorici di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra, ma la verità è che la partita contro il Cagliari non è destinata a restare nella memoria collettiva. Se non, naturalmente, per una serie di rigori infinita e sghemba, durante la quale il portiere Milinkovic-Savic – una sorta di supereroe, quando si tratta di neutralizzare le conclusioni dal dischetto – è stato protagonista più per il modo in cui ha trasformato il suo tentativo, che per le sue parate. Scherzi e ricordi storici a parte, il Napoli viene fuori dalla Coppa Italia con un ulteriore pizzico di certezze in più sul suo stato di forma, sul fatto che Conte abbia intrapreso la strada giusta passando al 3-4-3 e accendendo l’intensità della sua squadra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Scopri altri approfondimenti
“C'è una crisi dell'idea che l'agire comune possa trasformare lo stato delle cose, e questo favorisce egoismi e individualismi sociali. Su cui lucra chi è interessato solo al potere, o al profitto se guardiamo al nostro campo, quello della rappresentanza sociale”. - facebook.com Vai su Facebook
#SaveTheDate - Mercoledì 26 novembre, ore 18:00 Chiesa della Collegiata dei Santi Martino e Leonardo, Foiano della Chiana (AR) Questa settimana @PaoloPezzati, portavoce per le crisi umanitarie di Oxfam Italia, prenderà parte a uno degli incontri del Vai su X