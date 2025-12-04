Trasferta vietata | il Tar respinge il ricorso di Orgoglio Amaranto per Livorno

Lortica.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessun via libera per i tifosi amaranto: il Tar della Toscana ha respinto la richiesta di sospensiva presentata da Orgoglio Amaranto contro il provvedimento prefettizio che vieta la vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Arezzo per la sfida di sabato a Livorno (ore 14.30). L’associazione, nel ricorso, aveva ricordato come l’ultima gara tra le due squadre, giocata al Picchi nel marzo 2023, si fosse disputata senza tensioni né incidenti. Il Tribunale amministrativo, però, ha confermato la validità della misura restrittiva, richiamando il carattere preventivo e discrezionale di questi interventi in materia di ordine pubblico. 🔗 Leggi su Lortica.it

trasferta vietata il tar respinge il ricorso di orgoglio amaranto per livorno

© Lortica.it - Trasferta vietata: il Tar respinge il ricorso di Orgoglio Amaranto per Livorno

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

trasferta vietata tar respingeTrasferte vietate ai tifosi del Pisa, il Tar respinge i ricorsi - Il Tar del Lazio ha respinto le istanze cautelari presentate contro il decreto del Ministro dell’interno che vieta ai tifosi del Pisa Sporting Club le trasferte per tre mesi, ... Da msn.com

Trasferta vietata a Livorno per i tifosi dell'Arezzo: Orgoglio Amaranto annuncia il ricorso al Tar - Divieto di trasferta a Livorno per i tifosi dell'Arezzo: Orgoglio Amaranto annuncia il ricorso al Tar. Lo riporta corrierediarezzo.it

trasferta vietata tar respingePisa, nuova stangata per i tifosi: il Tar respinge il ricorso, le trasferte restano vietate - L’avvocato Nannipieri che (insieme ai colleghi Bottone, Bartalena e Favati) ha seguito la vicenda: “Perplessi per le motivazioni, ma purtroppo ce lo aspettavamo”. Secondo msn.com

trasferta vietata tar respingeStop trasferte,Tar respinge richiesta sospensiva dei tifosi Pisa - Il Tar del Lazio ha respinto l'istanza cautelare presentata dal centro di coordinamento dei club dei tifosi del Pisa per la sospensiva del decreto del ministro dell'Interno che ha vietato per tre mesi ... msn.com scrive

trasferta vietata tar respingeTrasferta vietata a Livorno, OA fa ricorso al Tar - Orgoglio Amaranto fa ricorso al Tar dopo il decreto prefettizio con cui è stata interdetta la vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Arezzo per il derby con il Livorno. Come scrive teletruria.it

Trasferte dei tifosi del Pisa, stop confermato: no del Tar al ricorso di urgenza - Secondo il Tar del Lazio risulta «prevalente tutelare l’esigenza di ordine e sicurezza pubblica» sulla possibilità di seguire la propria squadra in trasferta. Da corrierefiorentino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Trasferta Vietata Tar Respinge