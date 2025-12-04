Trasferta vietata | il Tar respinge il ricorso di Orgoglio Amaranto per Livorno
Nessun via libera per i tifosi amaranto: il Tar della Toscana ha respinto la richiesta di sospensiva presentata da Orgoglio Amaranto contro il provvedimento prefettizio che vieta la vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Arezzo per la sfida di sabato a Livorno (ore 14.30). L’associazione, nel ricorso, aveva ricordato come l’ultima gara tra le due squadre, giocata al Picchi nel marzo 2023, si fosse disputata senza tensioni né incidenti. Il Tribunale amministrativo, però, ha confermato la validità della misura restrittiva, richiamando il carattere preventivo e discrezionale di questi interventi in materia di ordine pubblico. 🔗 Leggi su Lortica.it
