Trasferiti a centinaia di chilometri da casa o licenziati | così Accenture vuole gestire il customer care di Enel
Trasferiti a centinaia di chilometri da casa, anche fuori regione, oppure licenziati. È questa la scelta di fronte alla quale si trovano 400 lavoratori del customer care del mondo Enel, che dà in appalto il servizio a diverse società. Il tentativo di trasferimento forzoso è stato denunciato dai sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e riguarda gli assunti da una delle società, Accenture Outsourcing, la più importante tra coloro che erogano il customer care per il colosso dell’energia che si è presentata in cordata con Datacontact. In un giro di cambio di appalti nel settore “back office e quality”, la società – che fa parte del gruppo del colosso della consulenza – sostituirà Smartpaper e ha prospettato l’esigenza di cambiare la sede di lavoro alle persone dedicate al servizio, attualmente impiegate tra Castelfranco Veneto e due paesi alle porte di Potenza, Tito e Sant’Angelo Le Fratte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
