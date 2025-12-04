Trascinato da un rullo trasportatore Mohssine Ghouati muore a 27 anni
LA TRAGEDIA. Infortunio mortale alla «Montello spa»: vittima un giovane che viveva a Pian Camuno. Manutentore di una ditta esterna. Il cordoglio dell’azienda: vicini alla famiglia. Le sigle Cgil: pretendiamo sicurezza, proclamato uno sciopero. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il protagonista della nuova copertina digitale di 7 è Alessio Vassallo (@alessio_vassallo_ ), intervistato da Virginia Nesi (@virginia.nesi ) Karina ha 19 anni. È morta trascinata dentro il rullo di un orditoio in un cotonificio. Tocca a Domenico Dodaro (Alessio Va - facebook.com Vai su Facebook
Trascinato da un rullo trasportatore, Mohssine Ghouati muore a 27 anni - Infortunio mortale alla «Montello spa»: vittima un giovane che viveva a Pian Camuno. Secondo ecodibergamo.it
Mohssine, morto a 27 anni schiacciato alla Montello. «La moglie l'aveva raggiunto da 15 giorni» - È stato agganciato da un nastro trasportatore e trascinato in un macchinario. msn.com scrive
Incidente mortale alla «Montello», Mohssine Ghouati perde la vita a 27 anni trascinato da un nastro trasportatore - L'incidente è avvenuto durante un intervento di manutenzione. Scrive bergamo.corriere.it
Incidente sul lavoro alla Montello: 27enne muore schiacciato da un rullo trasportatore - Il dramma mercoledì pomeriggio intorno alle 17,30: Mohssine Ghouati abitava a Pian Camuno. Lo riporta bergamonews.it