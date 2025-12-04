Tramacere ritrovata in una mansarda Inquirenti | Sequestro o allontanamento volontario

Tatiana Tramacere è stata trovata viva da carabinieri e in buone condizion. La notizia è stata confermata dal procuratore della Repubblica di Lecce, Giuseppe Capoccia. "Sta bene, è in apparente stato di buona salute", ha detto il comandante provinciale dei carabinieri di Lecce Andrea Siazzu. La giovane è stata visitata dai sanitari per verificare le sue condizioni. Si trovava in uno stanzino-mansarda attiguo alla casa dove vive Dragos-Ioan Gheormescu, ultimo ad aver incontrato la ragazza. Era in corso una perquisizione nella sua abitazione dopo che in serata era stato formalmente indagato per istigazione al suicidio. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Tramacere ritrovata in una mansarda. Inquirenti: "Sequestro o allontanamento volontario"

