Tram record a bordo E in piazza Beccaria ecco lastre del ’300

Un altro mese da primato per la tramvia fiorentina. Ottobre ha registrato il record assoluto di viaggiatori: oltre 4.635.570 passeggeri, superando di ben 200mila unità il precedente massimo di maggio. Un dato che conferma la crescita costante dell’uso del mezzo, trainata in particolare dalla linea T2, protagonista di un vero e proprio exploit. Se la T1 ha toccato i 2.677.568 viaggiatori, la T2 si è avvicinata ai 2 milioni (1.958.002), quasi il doppio rispetto a gennaio, quando i passeggeri erano appena sotto quota un milione. Un trend in costante ascesa da quando la linea è stata prolungata fino a piazza San Marco, passando per la nuova fermata Variante centro storico, nel cuore pulsante del centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tram, record a bordo. E in piazza Beccaria ecco lastre del ’300

