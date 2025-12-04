Tragedia in elicottero morto operaio di Valmadrera | cos' è successo e chi era la vittima

Si è conclusa in tragedia la mattinata di giovedì in Valmalenco, dove un elicottero impegnato nel trasporto di operai per lavori di messa in sicurezza del versante è precipitato in località Le Prese a Lanzada. La vittima è un giovane operaio di 29 anni residente a Valmadrera. L'incidente è. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Tragedia in Valtellina: elicottero precipita a Lanzada, quattro persone disperse Leggi la notizia al link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Tragedia in elicottero, morto operaio di Valmadrera: cos'è successo e chi era la vittima - Il giovane Tommaso Diaz Ledesma è deceduto dopo l'incidente aereo in località Le Prese. leccotoday.it scrive

Elicottero precipita in Valtellina: morto un operaio di 29 anni, in ricognizione per i lavori di ripristino di una frana - Elicottero precipita in Valtellina: morto un operaio di 29 anni, in ricognizione per i lavori di ripristino di una frana ... Da msn.com

Tragedia in Valtellina: muore un uomo nell’incidente dell’elicottero a Lanzada - È deceduto uno dei quattro uomini a bordo dell’elicottero precipitato questa mattina, prima delle 9, in territorio comunale di Lanzada, in Valtellina. Riporta altarimini.it

Valtellina: un operaio è morto nello schianto dell'elicottero. Ferite lievi per le altre tre persone a bordo - 30 in località Le Prese nel Comune di Lanzada: le prime informazioni parlavano di tre persone a bordo, tutte miracol ... Riporta affaritaliani.it

Elicottero cade tra i monti della Valtellina, morto un operaio: doveva intervenire su una frana – Il video - Gli altri tre tra passeggeri e pilota non risultano in condizioni gravi ... Lo riporta open.online

Elicottero precipitato a Lanzada: morto uno dei quattro occupanti, feriti gli altri tre - La vittima era un operaio impegnato nei lavori di messa in sicurezza dell’area franata. Segnala laprovinciadivarese.it