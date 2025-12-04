Tragedia in centro senzatetto trovato morto in via Gaspare del Fosso

Dramma della solitudine in città. Questa mattina, un uomo di nazionalità indiana è stato trovato morto, in via Gaspare del Fosso, nei pressi della centralissima piazza Carmine. Il decesso del senzatetto, di circa 30 anni, secondo le prime informazioni, sarebbe avvenuto per cause naturali. Sul. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Tragedia in centro, senzatetto trovato morto in via Gaspare del Fosso

Altri contenuti sullo stesso argomento

L’aggressione per la droga finita in tragedia in pieno centro a Treviso. I genitori di uno degli imputati: «Ognuno paghi per quel che ha fatto». Un quarto maggiorenne a giudizio per rapina. La mamma del 22enne morto ha chiesto 400 mila euro - facebook.com Vai su Facebook

Tragedia a #Grosseto, in un appartamento in centro città. Un 37enne si è tolto la vita. A trovarlo è stato l'ufficiale giudiziario che stamani si era presentato a casa dell'uomo per eseguire lo sfratto che gli era stato notificato. Vai su X

Identificato il senzatetto trovato morto nella baracca dove abitava: si chiamava Kevin Henriques e aveva 40 anni - Ha un nome il senzatetto trovato morto sabato mattina nella casetta di legno che aveva come rifugio tra le sterpaglie a lato di via Merlin. Riporta ilgazzettino.it

Uomo trovato senza vita in centro a Reggio, sul posto la Polizia - L'uomo trovato senza vita è un senzatetto, di nazionalità indiana, sui 30anni, che da tempo viveva senza fissa dimora in città. Segnala quicosenza.it

Senzatetto stroncato dal freddo: trovato morto nella baracca dove viveva con il suo cane - ROVIGO – Una tragedia silenziosa ha colpito la città di Rovigo: un uomo senza fissa dimora di 46 anni, conosciuto con il nome di Astun, è stato trovato morto nella baracca dove viveva insieme al suo ... Si legge su nordest24.it

Senzatetto 46enne trovato morto nella baracca dove abitava: per dargli un nome si cerca una figlia in Spagna - Il Comune attende dalla questura di avere maggiori informazioni sull’identità dell'uomo spagnolo. ilgazzettino.it scrive

Tragedia sfiorata, senzatetto salvato dai vigili del fuoco in un casolare in fiamme - Poco dopo la mezzanotte, un incendio ha interrotto la quiete di via del Porto Grande, dove un casolare abbandonato era avvolto dal fumo. Come scrive blogsicilia.it

Reggio Calabria, senza tetto 36enne trovato morto in un locale semi abbandonato del centro - Un senzatetto, un uomo di nazionalità indiana ma a Reggio Calabria da tempo, 36 anni, è stato trovato senza vita questa mattina in centro città, in un ... Scrive msn.com