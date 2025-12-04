Tragedia in centro senzatetto trovato morto in via Gaspare del Fosso

Reggiotoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dramma della solitudine in città. Questa mattina, un uomo di nazionalità indiana è stato trovato morto, in via Gaspare del Fosso, nei pressi della centralissima piazza Carmine. Il decesso del senzatetto, di circa 30 anni, secondo le prime informazioni, sarebbe avvenuto per cause naturali. Sul. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

tragedia in centro senzatetto trovato morto in via gaspare del fosso

© Reggiotoday.it - Tragedia in centro, senzatetto trovato morto in via Gaspare del Fosso

Altri contenuti sullo stesso argomento

tragedia centro senzatetto trovatoIdentificato il senzatetto trovato morto nella baracca dove abitava: si chiamava Kevin Henriques e aveva 40 anni - Ha un nome il senzatetto trovato morto sabato mattina nella casetta di legno che aveva come rifugio tra le sterpaglie a lato di via Merlin. Riporta ilgazzettino.it

tragedia centro senzatetto trovatoUomo trovato senza vita in centro a Reggio, sul posto la Polizia - L'uomo trovato senza vita è un senzatetto, di nazionalità indiana, sui 30anni, che da tempo viveva senza fissa dimora in città. Segnala quicosenza.it

Senzatetto stroncato dal freddo: trovato morto nella baracca dove viveva con il suo cane - ROVIGO – Una tragedia silenziosa ha colpito la città di Rovigo: un uomo senza fissa dimora di 46 anni, conosciuto con il nome di Astun, è stato trovato morto nella baracca dove viveva insieme al suo ... Si legge su nordest24.it

tragedia centro senzatetto trovatoSenzatetto 46enne trovato morto nella baracca dove abitava: per dargli un nome si cerca una figlia in Spagna - Il Comune attende dalla questura di avere maggiori informazioni sull’identità dell'uomo spagnolo. ilgazzettino.it scrive

Tragedia sfiorata, senzatetto salvato dai vigili del fuoco in un casolare in fiamme - Poco dopo la mezzanotte, un incendio ha interrotto la quiete di via del Porto Grande, dove un casolare abbandonato era avvolto dal fumo. Come scrive blogsicilia.it

tragedia centro senzatetto trovatoReggio Calabria, senza tetto 36enne trovato morto in un locale semi abbandonato del centro - Un senzatetto, un uomo di nazionalità indiana ma a Reggio Calabria da tempo, 36 anni, è stato trovato senza vita questa mattina in centro città, in un ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Centro Senzatetto Trovato