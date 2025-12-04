Tragedia Heysel la Camera dei Deputati ricorda le 39 vittime Il presidente Ferrero | È stato un trauma la volontà della Juventus è quella di non dimenticare
Tragedia Heysel, la Camera dei Deputati ha ricordato le 39 vittime. Il presidente della Juventus Gianluca Ferrero ha parlato così. Il 29 maggio 2025 è stato il 40° anniversario della tragedia dell’Heysel, dove persero la vita 39 persone e rimasero ferite oltre 600 tifosi, a margine della finale di Coppa Campioni fra la Juve e il Liverpool. Oggi, nei pressi della Sala del Refettorio, a Palazzo San Macuto a Roma, la Camera dei Deputati ha ricordato le vittime di questo tragico evento. Le parole riportate da Calcio e Finanza. Il presidente della Juventus Gianluca Ferrero: « È stato un trauma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
A 40 anni dalla tragedia dell'Heysel, il presidente Juve Ferrero ricorda le vittime alla Camera: "Fu un trauma" #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Questa mattina, la #Juventus Campione del Mondo 1985, ha ricordato le vittime della tragedia dell’ #Heysel, con un momento di raccoglimento presso il memoriale “Verso Altrove”. ? Vai su X
CAMERA DEI DEPUTATI: «STRAGE HEYSEL DOPO 40 ANNI, EVENTO PER LA MEMORIA CON FONTANA E GRAVINA» - La Camera ricorda la tragedia in un evento – domani, giovedì 4 dicembre alle 11 nella Sala del Refettorio, a Palazzo San Macuto – dal titolo: “Quella notte all’Heysel e la manutenzione della memoria”. agenziagiornalisticaopinione.it scrive
Heysel, 40 anni dalla tragedia: film e documentari in tv e streaming - Il 29 maggio 1985 39 tifosi morirono allo stadio di Bruxelles prima della finale di Champions tra Juventus e Liverpool. Da lettera43.it
Tavecchio: 'Mai più tragedie come l'Heysel' - Il presidente della Figc, Carlo Tavecchio ha dichiarato a margine della cerimonia di conferimento del Gonfalone d'argento, massima onorificenza del Consiglio regionale, alla rinata associazione dei ... Da calciomercato.com
'Heysel. La tragedia', l'inedita docuserie su Sky - belga in sei episodi, inedita in Italia, che Sky Sport propone in esclusiva in occasione del quarantesimo anniversario della strage dello stadio Heysel, ... Segnala sport.sky.it
Un evento al Museo del calcio per ricordare tragedia dell'Heysel - Per non dimenticare la tragedia dello stadio Heysel di Bruxelles, la sala conferenze 'Mario Valitutti' del Museo del Calcio ospiterà venerdì prossimo, dalle 11 alle 13, un incontro dal titolo 'Heysel ... ansa.it scrive
40 anni fa l'Heysel, la vergogna del calcio - Liverpool "si doveva giocare altrimenti ci sarebbero stati oltre mille morti". Segnala ansa.it