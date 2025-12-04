Tragedia Heysel alla Camera dei Deputati un evento per ricordare una tragedia che ha sconvolto il mondo del calcio Il ricordo di Ferrero

Tragedia Heysel, alla Camera dei Deputati si è deciso di commemorare uno dei giorni più tristi della storia del calcio. Le ultimissime Il 29 maggio 2025 si è celebrato il 40° anniversario della tragedia Heysel, un evento che ha segnato profondamente la storia del calcio europeo. Quel giorno, durante la finale di Coppa dei Campioni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Heysel, la Juve omaggia i caduti con un monumento: “Non dimenticheremo mai le 39 vittime” - La presentazione di “Verso Altrove”, installazione artistica ideata da Luca Vitone e curata dal compianto Luca Beatrice, è stato ... Secondo torino.repubblica.it

