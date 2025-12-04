Tragedia a Milano | muore 23enne
Si chiamava Cristian Mandolesi, aveva 23 anni ed è morto a Milano, mentre si trovava a casa di amici dove si era recato nei giorni scorsi. Sulle cause del decesso non si esclude nessuna ipotesi, dall’infarto, alle conseguenze di un sinistro stradale avvenuto mentre era in auto con un amico, fino all’overdose. Cause che potranno essere accertate attraverso l’esame autoptico che dovrebbe essere effettuato tra oggi e domani, prima di predisporre il rientro della salma nella sua città. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, Mandolesi era arrivato nel capoluogo lombardo nel fine settimana in treno e, ad attenderlo alla stazione, c’era un amico, uno dei tanti che pare avesse e frequentasse in quella città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
