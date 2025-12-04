Trafilerie lecchesi è allarme rosso | fatturato giù del 12% Servono investimenti
Le trafilerie lecchesi, cuore pulsante del distretto nazionale del filo d'acciaio, vivono un momento di grande difficoltà. Il 2024 si chiude come il secondo anno consecutivo di frenata dopo il brillante biennio 2021-2022, con un fatturato complessivo del comparto nazionale sceso a 2,563 miliardi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
La Provincia Unica TV. . Lecco capitale delle trafilerie, ma il settore soffre. Fatturato in calo del 12%. I dati sono stati illustrati nel corso della 17esima edizione di “Bilanci d’acciaio”. Influiscono i costi di energia e rottame. A moderare il dibattito il direttore di Unic - facebook.com Vai su Facebook