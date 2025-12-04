Trafilerie lecchesi è allarme rosso | fatturato giù del 12% Servono investimenti

Le trafilerie lecchesi, cuore pulsante del distretto nazionale del filo d'acciaio, vivono un momento di grande difficoltà. Il 2024 si chiude come il secondo anno consecutivo di frenata dopo il brillante biennio 2021-2022, con un fatturato complessivo del comparto nazionale sceso a 2,563 miliardi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

