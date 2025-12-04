Traffico Roma del 04-12-2025 ore 19 | 30

Luceverde Roma Buonasera molto sostenuto il traffico sulla Flaminia con code da Corso Francia a via di Grottarossa Verso il raccordo anulare dal raccordo a Corso Francia in direzione di via del Foro Italico proseguendo sulla stessa via del Foro Italico abbiamo lunghe code da Corso Francia a via Salaria verso San Giovanni stessa situazione sulla tangenziale est con le code registrate dalla Batteria Nomentana via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico dove lo ricordiamo alle 21 è in programma lazio-milan ancora intenso il traffico anche sul raccordo anulare con cuore a tratti tra la Tiburtina e la diramazione masuda nelle due direzioni per lavori Questa notte a partire dalle 22 chiuderanno Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto Viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino la cosiddetta panoramica la riapertura è prevista domani mattina alle 6 ancora per lavori anche questa notte il ponte dell'Industria resterà chiuso la chiusura scatterà alle 22 per protrarsi sino alle 5 di domani mattina sempre fuori dalle 2 alle 6 del mattino di domani su via del Foro Italico chiuderà alla galleria Farnesina da viale di Tor di Quinto al largo Ferraris IV in direzione dello Stadio Olimpico sempre per tutti i dettagli di queste delle altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-12-2025 ore 19:30

