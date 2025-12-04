luce verde Lazio Bentrovati intenso il traffico sulla rete viaria laziale soprattutto intorno a Roma abbiamo code per un km sulla diramazione Roma sud da Torrenova a raccordo anulare anulare rallentamenti con code a tratti in carreggiata esterna della Roma Fiumicino alla diramazione Roma sud e dalla Prenestina la 24 in carreggiata interna rallentamenti con quella attratti dalla cassie alla Flami e proseguendo dalla diramazione Roma nord alla Casilina sulla Pontina per lavori coda all'altezza di Aprilia in direzione di Latina lavori sono in programma questa notte sulla via Salaria che resterà aperta o chiusa dalle 21:30 alle 6 Tra Rieti e maglianello in direzione di Roma lavori notturni anche sulla A12 roma-civitavecchia con chiusura del tratto Torrimpietra Fregene Maccarese in direzione Roma tra le 21 e le 6 da Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-12-2025 ore 18:30