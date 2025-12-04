Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità alle 21 allo stadio Olimpico per la Coppa Italia Lazio Milan le misure relative alla viabilità nell'area del Foro Italico scatteranno già dalle 18 inevitabili ripercussioni al Flaminio e al della Vittoria per questa notte a partire dalle 22 chiuderanno Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino meglio conosciute come la panoramica la riapertura è prevista per le 6 del mattino di domani ancora per lavori anche questa notte il ponte dell'Industria resterà chiuso la chiusura scatterà alle 22 per protrarsi sino alle 5 di domani mattina sempre per lavori dalle 2 alle 6 del mattino di domani su via del Foro Italico chiuderà alla galleria Farnesina da viale di Tor di Quinto al largo Ferraris IV in direzione dello Stadio Olimpico questa domenica Dicembre sarà la seconda domenica ecologica della stagione 20252026 con il consueto stop al traffico privato nei confini della fascia verde come sempre ci sarà delle deroghe tra le altre per i veicoli ibridi o elettrici per quelli alimentati a GPL o metano da Euro 3 in poi per le auto benzina euro 6 per i mezzi sharing e per quelli al servizio delle persone con disabilità https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-12-2025 ore 16:30