Traffico Roma del 04-12-2025 ore 14 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sabato 6 dicembre al via il piano della mobilità natalizia con interventi sulla trasporto pubblico e la viabilità a partire dall' orario prolungato alle 20 per due giorni a traffico limitato la ZTL del centro dal 6 al 24 dicembre la ZTL Tridente fino al 6 gennaio potenziate m m m b al sabato e nei festivi più corse tutti i giorni per alcune linee bus che raggiungono il cuore della città e i centri commerciali tre linee bus saranno gratuite mentre dal 8 dicembre Torneranno in servizio e tram Con l'eccezione della linea 14 che resterà sul bus tra Largo Preneste Viale Togliatti il piano vede da 6 dicembre un abbonamento a tariffa agevolata per il trasporto pubblico valido al sabato nei festivi il 31 dicembre e il 5 gennaio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

