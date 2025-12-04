Traffico Roma del 04-12-2025 ore 14 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sabato 6 dicembre al via il piano della mobilità natalizia con interventi sulla trasporto pubblico e la viabilità a partire dall' orario prolungato alle 20 per due giorni a traffico limitato la ZTL del centro dal 6 al 24 dicembre la ZTL Tridente fino al 6 gennaio potenziate m m m b al sabato e nei festivi più corse tutti i giorni per alcune linee bus che raggiungono il cuore della città e i centri commerciali tre linee bus saranno gratuite mentre dal 8 dicembre Torneranno in servizio e tram Con l'eccezione della linea 14 che resterà sul bus tra Largo Preneste Viale Togliatti il piano vede da 6 dicembre un abbonamento a tariffa agevolata per il trasporto pubblico valido al sabato nei festivi il 31 dicembre e il 5 gennaio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Leggi anche questi approfondimenti
Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde Vai su X
Domenica ecologica a Roma del 7 dicembre: stop al traffico nella Fascia Verde - facebook.com Vai su Facebook
Traffico Roma del 04-12-2025 ore 08:30 - Luceverde Roma sostenuto il traffico sul Grande Raccordo Anulare con rallentamenti e code in carreggiata interna dalla Bufalotta la Tiburtina e di seguito ... Riporta romadailynews.it
Traffico Lazio del 04-12-2025 ore 09:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità lavori di potatura in via dell'Amba Aradam a San Giovanni fino ... Secondo romadailynews.it
Traffico illeciti di farmaci dopanti, perquisizioni - ROMA Questa mattina, i carabinieri del Nas di Torino e Genova, hanno dato esecuzione a oltre 60 decreti di perquisizione emessi dalla Procura della Repubblica di Savona, nelle province di Alessandria, ... Riporta corrieredellacalabria.it
Traffico di farmaci dopanti, perquisizioni del Nas in 40 province - TORINO (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nas di Torino e Genova, hanno dato esecuzione ad oltre 60 decreti di perquisizione, emessi dalla Procura della Repubblica di Savona, nelle province di Alessandri ... Segnala lanuovasardegna.it
Traffico illecito di farmaci dopanti, perquisizioni dei Nas a Torino e in altre 40 province - di Torino e Genova hanno dato esecuzione ad oltre 60 decreti di perquisizione, emessi dalla Procura della Repubblica di Savona, ne ... Segnala torinoggi.it
Traffico di farmaci dopanti, perquisizioni Nas in 40 province: c'è anche Reggio Calabria - Oltre 60 decreti di perquisizione, emessi dalla procura di Savona, sono stati eseguiti dai carabinieri del Nas di Torino e Genova in 40 province di tutta ... Riporta msn.com