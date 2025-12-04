Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare chiusa per lavori di manutenzione un tratto della corsia compresa tra lo svincolo per l'ospedale Sant'Andrea e lo svincolo per La Cassia in direzione Aurelia rallentamenti poi proprio sulla Cassia tra la sorte via Trionfale In direzione c'è sulla Salaria traffico rallentato tra l'aeroporto dell'Urbe la tangenziale in via Flaminia rallentamenti tra Grottarossa e viale Tor di Quinto sulla tratto Urbano della A24 traffico congestionato tra gli svincoli per via Fiorentini e la tangenziale sulla stessa tangenziale rallentamenti tra Prenestina e viale Castrense la circolazione E procede a rilento anche su viale dello Scalo San Lorenzo in direzione San Giovanni incidente rallentamenti viale Marconi all'altezza di via Pincherle in via di Casal Morena traffico rallentato per un incidente all'altezza di via San Basile è ancora sulla Pontina rallentamenti tra Mostacciano Colombo in direzione Eur in chiusura ricordiamo che nella galleria Giovanni XXIII è spenta l'illuminazione nel tunnel in direzione Pineta Sacchetti la polizia locale invita a procedere con cautela https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-12-2025 ore 11:30