Traffico Roma del 04-12-2025 ore 08 | 30
Luceverde Roma sostenuto il traffico sul Grande Raccordo Anulare con rallentamenti e code in carreggiata interna dalla Bufalotta la Tiburtina e di seguito tra la Casilina e l'abbia mentre in carreggiata esterna il traffico è in coda dalla Salaria all'ospedale Sant'Andrea è rallentato a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino all'uscita per la via Laurentina abbiamo incolonnamenti risultato Urbano della A24 roma-l'aquila-teramo e sulla diramazione Roma Sud rispettivamente da Settecamini alla tangenziale est ed a Torrenova al Raccordo Anulare in tangenziale rallentamenti con code a partire dalla stazione Tiburtina fino a via di Tor di Quinto in direzione Stadio Olimpico code anche verso San Giovanni dall'uscita di Porta Maggiore a viale Castrense in coda del traffico su via del Muro Torto per traffico intenso tra viale del Galoppatoio e piazzale Flaminio altre file sul viadotto della Magliana tra via Isacco Newton e via del Cappellaccio in direzione della Laurentina Sud sulla Pontina lentamente con coda parte da Pomezia fino alla zona dell'EUR situazione analoga sulla Laurentina con le code da Trigoria a via di Tor Pagnotta altrettanto lungo larga e sulla via Appia interessate rispettivamente dal allentamenti con code da Falcognana alla Cecchignola e da Santa Maria delle Mole fino alle Capannelle
