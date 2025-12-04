Traffico Roma del 04-12-2025 ore 07 | 30

Luceverde Roma Buongiorno ben trovata questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità e traffico traffico molto intenso Data l'ora con incolonnamenti su tutte le principali strade d'accesso centro per quanto riguarda il raccordo anulare la situazione vede in carreggiata esterna per traffico intenso appunto rallentamenti con possibili code tra la Salaria l'ospedale Sant'Andrea e successivamente a partire dall'uscita Trionfale Ottavia fino al Aurelia ancora in carreggiata esterna rallentamenti anche dal bivio con la Roma Fiumicino fino all'uscita Ostia Acilia è sempre in esterna è ancora per traffico molto intenso abbiamo in corso xx tra la Prenestina e l'uscita Tiburtina in carreggiata interna incolonnamenti a partire dalla Casilina fino all'uscita Ardeatina abbiamo incolonnamenti anche sul tratto Urbano della Roma L'Aquila e stazione Roma Sud rispettivamente da Settecamini alla tangenziale est da Torrenova al Raccordo Anulare in tangenziale rallentamenti con code a partire dalla stazione Tiburtina fino all'uscita Parioli campi sportivi lezione Stadio Olimpico e poi ci sono cose anche verso San Giovanni dall'uscita di Porta Maggiore a viale Castrense nella periferia est la polizia locale Ci segnala un incidente con difficoltà di circolazione sulla Casilina incidente avvenuto all'altezza dell'intersezione con via di Tor Tre Teste altro incidente con disagi in zona Marconi in via Oderisi da Gubbio nei pressi di via Francesco Grimaldi nel quadrante Sud su continua rallentamenti con code a partire da Pomezia fino alla zona dell'EUR situazione analoga sulla Laurentina con le code da Trigoria a via di Tor Pagnotta altrettanto lungo la Ardeatine sulla via Appia interessante rispettivamente da rallentamenti è utile a Falcognana alla Cecchignola e da Santa Maria delle Mole fino alle Capannelle maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-12-2025 ore 07:30

