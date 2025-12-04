Traffico Lazio del 04-12-2025 ore 09 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità lavori di potatura in via dell'Amba Aradam a San Giovanni fino al 5 dicembre con disagi al traffico di zona lavori di manutenzione sulla via Salaria dalle 10 alle 13 di oggi in prossimità della tangenziale est è istituito uno scambio di carreggiata in direzione centro inevitabili ripercussioni al traffico tra Ostiense Marconi 15 a via del Porto Fluviale via Antonio Pacinotti anche questa notte il ponte dell'Industria o chiuso per lavori la chiusura scatterà alle 22 per protrarsi fino alle 5 di domani mattina torna alla Coppa Italia allo stadio Olimpico questa sera alle 21 in programma al Lazio Milan le misure relative alla viabilità nell'area del Foro Italico scatteranno nel pomeriggio inevitabili ripercussioni al Flaminio e al della Vittoria https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

