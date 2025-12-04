Traffico illecito di farmaci dopanti perquisizioni anche a Venezia

Anche il territorio metropolitano di Venezia è coinvolto nella maxi operazione, scattata giovedì mattina, con cui i carabinieri stanno eseguendo decine di perquisizioni nell’ambito di un’indagine su un vasto traffico illecito di farmaci dopanti. Gli operatori dei Nas di Torino e Genova stanno. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Traffico illecito di farmaci dopanti, perquisizioni anche a Venezia

Leggi anche questi approfondimenti

Il traffico illecito dei trattori: l’ultimo caso in Romagna con tre trattori rubati per un valore di circa 200 mila euro. Un mercato nero che vale milioni: scopri di più - facebook.com Vai su Facebook

L'Unione europea aumenta le tutele legali per gli animali domestici contro traffico illecito e maltrattamenti giornaleria.it/index.php/comp… Vai su X

Salute, traffico illecito di farmaci dopanti: perquisizioni in 40 province - I carabinieri del Nas di Torino e Genova, hanno dato esecuzione a oltre 60 decreti di perquisizione emessi dalla Procura della Repubblica di Savona. tg24.sky.it scrive

Traffico di farmaci dopanti, perquisizioni Nas anche in Calabria - Oltre 60 decreti di perquisizione, emessi dalla procura di Savona, sono stati eseguiti dai carabinieri del Nas di Torino e Genova in 40 province di tutta Italia nell’ambito di un’indagine su un traffi ... Segnala msn.com

Traffico di farmaci dopanti, perquisizioni del Nas in 40 province - TORINO (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nas di Torino e Genova, hanno dato esecuzione ad oltre 60 decreti di perquisizione, emessi dalla Procura della Repubblica di Savona, nelle province di Alessandri ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Traffico di farmaci dopanti, perquisizioni dei Nas anche a Brescia - I Carabinieri del Nas di Torino e Genova hanno dato esecuzione ad alcuni decreti di perquisizione emessi a carico di persone orbitanti nel mondo del bodybuilding ... Riporta giornaledibrescia.it

Traffico illecito di farmaci dopanti: maxi-operazione in 40 province, perquisizioni anche nel Pescarese - L'operazione, che ruota attorno al moto del bodybuilding, è partita da Torino e Genova ed è arriva ... Lo riporta ilpescara.it

Traffico di sostanze dopanti, blitz in tutta Italia con perquisizioni anche in Sardegna - Operazione dei Nas contro una rete che avrebbe diffuso farmaci per aumentare le prestazioni fisiche. Riporta linkoristano.it