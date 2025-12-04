Traffico di farmaci dopanti retata in 40 province | blitz anche nel salernitano

Questa mattina i carabinieri del Nas di Torino e Genova hanno dato esecuzione a oltre 60 decreti di perquisizione, emessi dalla Procura della Repubblica di Savona, nelle province di Alessandria, Ascoli Piceno, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Genova, Imperia.

Oltre 60 perquisizioni dei Nas su un presunto traffico di farmaci dopanti legato al mondo del bodybuilding #ProvinciadiRimini #Cronaca Vai su X

Anche la provincia di Genova è coinvolta nella maxi operazione scattata questa mattina, con cui i carabinieri stanno eseguendo decine di perquisizioni nell’ambito di un’indagine su un vasto traffico illecito di farmaci dopanti. Gli operatori dei Nas di Torino e G - facebook.com Vai su Facebook

Farmaci dopanti, perquisizioni dei Nas anche a Pescara - C'è anche Pescara tra le 40 province in cui i carabinieri del Nas di Torino e Genova hanno eseguito oltre 60 decreti di perquisizione emessi dalla Procura della Repubblica di Savona, nell'ambito di un ... Riporta rainews.it

Traffico illecito di farmaci dopanti, maxi blitz in 40 province: perquisizioni anche a Terni - C’è anche Terni tra le 40 province che, nella mattinata di giovedì, interessate dalla maxi operazione messa in campo dai Nas di Torino e Genova che, dalle prime luci dell’alba, stanno eseguendo numero ... Come scrive umbria24.it

Traffico di farmaci dopanti, perquisizioni Nas anche in Calabria - Oltre 60 decreti di perquisizione, emessi dalla procura di Savona, sono stati eseguiti dai carabinieri del Nas di Torino e Genova in 40 province di tutta Italia nell’ambito di un’indagine su un traffi ... Come scrive msn.com

Traffico di farmaci dopanti, perquisizioni dei Nas anche a Brescia - I Carabinieri del Nas di Torino e Genova hanno dato esecuzione ad alcuni decreti di perquisizione emessi a carico di persone orbitanti nel mondo del bodybuilding ... Segnala giornaledibrescia.it

Salute, traffico illecito di farmaci dopanti: perquisizioni in 40 province - I carabinieri del Nas di Torino e Genova, hanno dato esecuzione a oltre 60 decreti di perquisizione emessi dalla Procura della Repubblica di Savona. Si legge su tg24.sky.it

Traffico illecito di farmaci dopanti, perquisizioni dei Nas a Torino e in altre 40 province - di Torino e Genova hanno dato esecuzione ad oltre 60 decreti di perquisizione, emessi dalla Procura della Repubblica di Savona, ne ... Lo riporta torinoggi.it