Traffico di farmaci dopanti | perquisizioni in 40 province compresa Verona

Quasi tutte le provincie venete - escluse solo Belluno e Rovigo - e quindi anche la provincia di Verona, sono coinvolte nella maxi operazione scattata questa mattina, 4 dicembre, con cui i carabinieri stanno eseguendo decine di perquisizioni nell’ambito di un’indagine su un vasto traffico. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Traffico di farmaci dopanti: perquisizioni in 40 province, compresa Verona

News recenti che potrebbero piacerti

Oltre 60 perquisizioni dei Nas su un presunto traffico di farmaci dopanti legato al mondo del bodybuilding #ProvinciadiRimini #Cronaca Vai su X

Anche la provincia di Genova è coinvolta nella maxi operazione scattata questa mattina, con cui i carabinieri stanno eseguendo decine di perquisizioni nell’ambito di un’indagine su un vasto traffico illecito di farmaci dopanti. Gli operatori dei Nas di Torino e G Vai su Facebook

Salute, traffico illecito di farmaci dopanti: perquisizioni in 40 province - I carabinieri del Nas di Torino e Genova, hanno dato esecuzione a oltre 60 decreti di perquisizione emessi dalla Procura della Repubblica di Savona. Riporta tg24.sky.it

Traffico di farmaci dopanti: perquisizioni Nas anche ad Ascoli, Pescara e Teramo - Oltre 60 decreti di perquisizione, emessi dalla procura di Savona, sono stati eseguiti dai carabinieri del Nas di Torino e Genova in 40 province di tutta Italia nell’ambito di un’indagine su un traffi ... Si legge su msn.com

Traffico di farmaci dopanti, perquisizioni del Nas in 40 province - TORINO (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nas di Torino e Genova, hanno dato esecuzione ad oltre 60 decreti di perquisizione, emessi dalla Procura della Repubblica di Savona, nelle province di Alessandri ... Riporta lanuovasardegna.it

Traffico di farmaci dopanti, perquisizioni anche a Siena - Sono in corso anche a Siena alcune perquisizioni nell’ambito di un’indagine su un traffico illecito di farmaci dopanti. Lo riporta radiosienatv.it

Traffico di sostanze dopanti, blitz in tutta Italia con perquisizioni anche in Sardegna - Operazione dei Nas contro una rete che avrebbe diffuso farmaci per aumentare le prestazioni fisiche. Lo riporta linkoristano.it

Smantellato un vasto traffico di farmaci dopanti, perquisizioni del Nas anche in Calabria - Farmaci dopanti e soggetti del mondo del bodybuilding nel mirino dei Nas. Secondo quicosenza.it