Traffico di farmaci dopanti perquisizioni dei Nas anche a Salerno
Tempo di lettura: < 1 minuto Oltre 60 decreti di perquisizione, emessi dalla procura di Savona, sono stati eseguiti dai carabinieri del Nas di Torino e Genova in 40 province di tutta Italia nell’ambito di un’indagine su un traffico illecito di farmaci dopanti. Destinatari dei provvedimenti persone gravitanti nel mondo del bodybuilding. Le perquisizioni sono in corso nelle province di Alessandria, Ascoli Piceno, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Genova, Imperia, Lecce, Livorno, Milano, Modena, Monza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Pescara, Ravenna, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Teramo, Terni, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
