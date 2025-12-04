Traffico di farmaci dopanti perquisizioni anche a Terni | coinvolto il mondo del bodybuilding
Anche la provincia di Terni è tra quelle interessate dalla maxi operazione scattata all’alba di giovedì 4 dicembre, nell’ambito di un’indagine sul traffico illecito di farmaci dopanti. I carabinieri dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità di Torino e Genova stanno eseguendo decine di perquisizioni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
