Anche la provincia di Terni è tra quelle interessate dalla maxi operazione scattata all’alba di giovedì 4 dicembre, nell’ambito di un’indagine sul traffico illecito di farmaci dopanti. I carabinieri dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità di Torino e Genova stanno eseguendo decine di perquisizioni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Traffico di farmaci dopanti, perquisizioni anche a Terni: coinvolto il mondo del bodybuilding