Traffico di farmaci dopanti | blitz nelle case dei bodybuilder

Bresciatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono oltre 60 i decreti di perquisizione emessi dalla Procura di Savona nell’ambito di un’indagine mirata a contrastare un presunto traffico illecito di farmaci dopanti. I blitz sono scattati all’alba di oggi, giovedì 4 dicembre, e vedono impegnati i Carabinieri del Nas in 40 province dello. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

