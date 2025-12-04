Traffico di farmaci dopanti | blitz nelle case dei bodybuilder

Sono oltre 60 i decreti di perquisizione emessi dalla Procura di Savona nell'ambito di un'indagine mirata a contrastare un presunto traffico illecito di farmaci dopanti. I blitz sono scattati all'alba di oggi, giovedì 4 dicembre, e vedono impegnati i Carabinieri del Nas in 40 province dello.

