Traffico di cocaina in Abruzzo Puglia e Molise | 17 condanne per 120 anni di carcere

Il 1 dicembre è arrivata dal giudice per le indagini preliminari (gup) di Bari la condanna in primo grado per 17 imputati nel processo scaturito dall’operazione “Sed” sul presunto traffico di cocaina che sarebbe stato messo in piedi tra Puglia, Molise e Abruzzo. Condanne, quelle decise, per un. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Traffico di cocaina in Abruzzo, Puglia e Molise: 17 condanne per 120 anni di carcere

News recenti che potrebbero piacerti

Il traffico di cocaina che partiva da Foggia: nomi, ruoli e pene dei 17 indagati ️ LINK NEL PRIMO COMMENTO ⬇️ Vai su Facebook

Traffico di cocaina nel Trapanese, 27 arresti della polizia #ANSA Vai su X

Traffico di cocaina tra Puglia, Molise e Abruzzo: 17 condanne per oltre 120 anni di carcere - Il Gup di Bari infligge anche più di 200mila euro di multe agli imputati del sodalizio criminale attivo nei mercati di Foggia, BAT e regioni limitrofe. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Traffico di cocaina in Abruzzo, Puglia e Molise: 17 condanne per 120 anni di carcere - Si tratta della sentenza di primo grado dal giudice per le indagini preliminari (gup) di Bari nell'ambito dell'operazione "Sed" della Direzione investigativa antimafia che ha coinvolto anche la nostra ... Da ilpescara.it

Traffico di cocaina, condanna per 17 imputati: pene per 120 anni - Al centro dell'inchiesta un'associazione finalizzata al traffico illecito di cocaina, destinata ad alimentare i mercati di Foggia e provincia ma anche della Bat, del Molise e dell'Abruzzo ... Come scrive rainews.it

Traffico di droga da Foggia all’Abruzzo: 17 condanne per complessivi 119 anni - 19 imputati per lo più di Foggia accusati a vario titolo di traffico di cocaina e 198 episodi di spaccio nel nord Barese e Abruzzo per fatti datati agosto 2020/aprile 2021. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Traffico di cocaina, il business milionario che partiva da Foggia: i nomi e i ruoli dei 17 soggetti arrestati e condannati - Si chiude il filone in abbreviato del processo 'Sed', scaturito dall'omonima operazione della Direzione distrettuale antimafia ... Riporta foggiatoday.it

Traffico di eroina e cocaina, scoperta a Rancitelli una nuova base di spaccio - L’INDAGINE Lo hanno tenuto sotto controllo, raccogliendo le segnalazioni che arrivavano una dopo altra e mettendole a sistema. Riporta ilmessaggero.it