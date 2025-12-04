Tra storia e musica lo spettacolo sul Borgatti

Stasera alle 21 in Pandurera va in scena l’attesa produzione made in Fondazione Teatro G.Borgatti dal titolo ‘In un vecchio palco del Borgatti, il teatro ieri, oggi e domani’ che rappresenta un sincero omaggio al Teatro Giuseppe Borgatti, ora finalmente, oggetto dei lavori post sisma. Si tratta di uno spettacolo musicale e di narrazione, una produzione completamente ideata e interpretata dallo staff di Fondazione Teatro G.Borgatti che vede anche la partecipazione straordinaria del celeberrimo comico Vito, nel ruolo del protagonista Sandro, ex custode del teatro. Insieme al noto comico, in scena ci sono anche Elena D’Angelo, Erica Bondi, Matteo Mazzoli, Alessandro Ramin, Matteo Remondi, Denis Biancucci, Cosimo Quaranta, Alessio Alberghini, i solisti dell’Orchestra Giovanile Centese, la Società di Danza Ferrarese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tra storia e musica, lo spettacolo sul Borgatti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Dici ‘musica che ha fatto la storia’ e ogni epoca sembra avere dei nomi leggendari, dischi entrati nel mito e personaggi giganteschi: da Aretha Franklin ai Beatles, dai Pink Floyd a Bowie passando per una lista infinita di mostri sacri che hanno prodotto capolav - facebook.com Vai su Facebook

Tra storia e musica, lo spettacolo sul Borgatti - Stasera alle 21 in Pandurera va in scena l’attesa produzione made in Fondazione Teatro G. Segnala msn.com

"La storia siamo noi", all'Archivio Mario Cervo lo spettacolo di Flavio Soriga e Gianluca Pischedda - All’Archivio Mario Cervo musica e parole nello spettacolo “La storia siamo noi”, con Flavio Soriga e Gianluca Pischedda. Come scrive unionesarda.it