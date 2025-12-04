Tra slogan contraddizioni e censure | ritratto del delirio antifa

Roma, 4 dic – Che gli antifa abbiano bisogno del Fascismo già per la loro denominazione è cosa pleonastica, come dire che Pertini sia stato un assassino. Che poi siano un vuoto a perdere lo confermano anche loro che negano, negano sempre e ogni cosa pur di tenersi in vita. Ostacolano, distruggono, cancellano non proponendo mai niente, visto che non hanno alcuna visione del mondo. Ormai fanno questo da un secolo e da un secolo raccontano a loro stessi le cazzate che negli anni si sono inventati finendo addirittura per crederci: eroi a guerra finita, liberatori quando c’è stato solo un passaggio di consegne, pacificisti che scambiano l’armistizio con una resa incondizionata. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

