Tra gospel e brani moderni a Carpi l' energia di Joyful Joyful waiting for a gospel Christmas

Modenatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 5 dicembre, alle 21, in Teatro Comunale a Carpi, la tradizione del gospel si rinnova con Joyful Joyful waiting for a gospel Christmas: arrangiamenti moderni in un repertorio preparato appositamente per l’occasione, che mescola la magia del gospel tradizionale con reinterpretazioni moderne. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

